Inauguraron la División Especial Motorizada y Bicipolicías en Cutral Co

En un acto oficial realizado este martes en Cutral Co, se inauguró la División Especial Motorizada y Bicipolicías de la Policía de la Provincia de Neuquén. La nueva unidad llevará el nombre del Sargento Post Mortem Luis Gabriel Nahuelcar Varela, quien perdió la vida en cumplimiento del deber.

La ceremonia contó con la participación del Jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el intendente de Cutral Co, Ramón Río Seco; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor Superior, demás autoridades policiales y civiles, además de los familiares del efectivo homenajeado.

Durante el encuentro se realizó una reseña institucional sobre la creación de la división, en la que se remarcó su rol en el fortalecimiento de la seguridad y la cercanía con los vecinos. Posteriormente, el subcomisario Walter Hugo Parra fue designado oficialmente como responsable de la nueva área y prestó juramento ante las máximas autoridades presentes.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta protocolar, que marcó la puesta en funcionamiento de la división. Con esta incorporación, la fuerza policial suma una nueva herramienta operativa destinada a reforzar las tareas de prevención y resguardo ciudadano en la región.