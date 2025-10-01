El SIEN se instalará en la comarca petrolera

La Comarca Petrolera recibirá próximamente la instalación del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén), una iniciativa que promete fortalecer la respuesta ante situaciones de urgencia en la comarca.

La noticia fue anunciada durante una visita a Cutral Co de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, junto al diputado Juan Sepúlveda, el ministro Tobares y representantes de la Red de Iglesias de la región.

El pastor Jorge Banegas fue uno de los primeros en destacar la importancia del proyecto, subrayando el beneficio que traerá a ambas comunidades.

“Hoy podemos decir que llegamos hasta acá porque tenemos una respuesta y un compromiso ante una necesidad. Contamos con ambulancias, un trabajo previo con el hospital, bomberos y policía; ahora necesitamos que la comarca nos adopte y nos cuide”, expresó Ortiz Luna.

Durante su recorrida por la ciudad, Sepúlveda y Ortiz Luna evaluaron distintos puntos estratégicos para la operación del SIEN, que contará con dos ambulancias y una Unidad de Respuesta Inmediata (U.R.I) destinada a cubrir ambas localidades.

Como parte de la puesta en marcha del sistema, se propuso la creación de una agenda de trabajo en iglesias, barrios y espacios comunitarios para difundir la labor del SIEN y acercar a la comunidad herramientas para actuar en emergencias.

La primera actividad será una capacitación en RCP (reanimación cardiopulmonar), que se dictará el 11 de octubre, con el objetivo de empoderar a los vecinos y vecinas sobre cómo actuar en situaciones críticas.

El diputado Sepúlveda destacó este momento como “una oportunidad para que pastores, instituciones y toda la sociedad se involucren y apoyen propuestas que benefician a nuestra comunidad”.