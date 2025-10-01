El Registro Civil Móvil llega a Cutral Co y Plaza Huincul para trámites esenciales

El Gobierno de la Provincia, a través de la dirección Provincial de Registro Civil, anunció el cronograma del Registro Civil Móvil para la primera quincena de octubre, un servicio que acerca los trámites esenciales a los vecinos de manera rápida y segura.
Durante estos días, el dispositivo atenderá especialmente en los barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, permitiendo a los habitantes realizar gestiones como la renovación de DNI, inscripciones de nacimiento y otros trámites sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.
Cronograma de atención:
- Plaza Huincul:
- Fecha: Lunes 6 de octubre
- Ubicación: Sede de Barrio Norte, Tapia y Hermanos Benentes
- Horario: 9:00 a 14:00 hs
- Cutral Co:
- Fecha: Martes 7 de octubre
- Ubicación: Playón del Centro Comercial, barrio Libertador San Martín
- Horario: 9:00 a 14:00 hs