El Registro Civil Móvil llega a Cutral Co y Plaza Huincul para trámites esenciales

El Gobierno de la Provincia, a través de la dirección Provincial de Registro Civil, anunció el cronograma del Registro Civil Móvil para la primera quincena de octubre, un servicio que acerca los trámites esenciales a los vecinos de manera rápida y segura.

Durante estos días, el dispositivo atenderá especialmente en los barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, permitiendo a los habitantes realizar gestiones como la renovación de DNI, inscripciones de nacimiento y otros trámites sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.

Cronograma de atención:

  • Plaza Huincul:
    • Fecha: Lunes 6 de octubre
    • Ubicación: Sede de Barrio Norte, Tapia y Hermanos Benentes
    • Horario: 9:00 a 14:00 hs
  • Cutral Co:
    • Fecha: Martes 7 de octubre
    • Ubicación: Playón del Centro Comercial, barrio Libertador San Martín
    • Horario: 9:00 a 14:00 hs