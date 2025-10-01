Comienza octubre y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que hoy la temperatura mínima será de 3° Centígrados mientras que la máxima se ubicará en los 27°.

El cielo estará mayormente cubierto a lo largo del día y para la noche estará parcialmente nublado.

El viento se presentará del noroeste a 14 kilómetros con ráfagas de 21, a lo largo del día y para la noche del sudoeste a 11 kilómetros con ráfagas de 11.

Para el jueves, se incrementará la temperatura y llegará a los 29° Centígrados y la mínima será de 12°.