Advierten sobre intento de venta de una vivienda usurpada en Cutral Co

En el barrio Brentana

Una lectora de este medio alertó sobre una situación ocurrida en el barrio Brentana de Cutral Co, donde una vivienda que fue usurpada hace algunos meses estaría siendo ofrecida a la venta de manera irregular.

De acuerdo con lo informado, personas desconocidas estarían intentando negociar la propiedad, pese a que la misma fue tomada ilegalmente, lo que podría derivar en un intento de estafa a posibles compradores de buena fe.

Ante este hecho, se solicita a los vecinos prestar especial atención y no concretar operaciones sin verificar previamente la situación legal del inmueble.