Una malambista de Plaza Huincul ganó el Precosquín en Zapala

Maia Cardozo Reyes, bailarina de malambo ganó la competencia del Precosquín que se realizó en Zapala este fin de semana.

La bailarina de Plaza Huincul formará parte de la delegación que representará a Neuquén en el festival al resultar ganadora en la categoría solista de malambo femenino.

No será la única de aquí porque Kutral Malambo se adjudicó su lugar en la categoría conjunto malambo.

Los demás ganadores de este selectivo Sede Zapala fueron: Samanta Juncos (Solista Vocal); Pablo Castillo (Solista Vocal); Matías Hermosilla (Solista Instrumental); Estela Morales y Damián Epullán (Canción Inédita); Danise Rivas y Sergio Reyes (Pareja de Baile Tradicional); Gonzalo Godoy (Solista Malambo Masculino); Criollos Ballet (Conjunto de Baile Folclórico).





