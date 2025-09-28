Plaza Huincul: invitan a homenaje a exjugadores del Petrolero Argentino

Este martes 30 de septiembre, la comunidad de Plaza Huincul se reunirá para recordar a cuatro exjugadores del Club Petrolero Argentino en el marco del 35° aniversario de su desaparición física. El acto se llevará a cabo a partir de las 11:30 en el lugar conocido como “La Curva”, sobre la Ruta N°22.

El homenaje, abierto a toda la comunidad, incluirá palabras alusivas y de agradecimiento a cargo de un excompañero de los jugadores, la colocación de ofrendas florales y la entrega de presentes a colaboradores que participaron en la organización del evento. Además, habrá un espacio para que familiares y amigos compartan palabras en recuerdo de los homenajeados, y se realizará el descubrimiento de imágenes descriptivas del lugar.

La convocatoria busca rendir un sentido homenaje a quienes, con su trayectoria deportiva, dejaron una huella imborrable en el club y en la memoria de quienes los conocieron.

“Cuatro estrellas se apagaron en la Tierra, pero hoy iluminan nuestro cielo”, es la frase que acompaña este emotivo acto de recordación.