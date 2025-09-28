JUAN DOMINGO GUTIÉRREZ

13.04.1953 – 28.09.2025

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 28/09/2025 a las 17 en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

Hoy con profundo pesar tenemos que despedirte querido papá. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad qué tu Amor estará por siempre grabado en nuestros corazones.

Tu Esposa, hijas, hijos políticos, nietos y bisnieta.