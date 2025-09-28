Finalizó el Ciclo 2025 de “Escuelas Visitan el Concejo” con la Escuela 172

Con la visita de los estudiantes de 6° “B” de la Escuela 172, se completó el ciclo 2025 del programa “Escuelas Visitan el Concejo”, iniciativa que busca acercar a niños y adolescentes al trabajo legislativo y fomentar su participación ciudadana.

Durante la jornada, los 16 alumnos fueron recibidos en el Concejo Deliberante, donde participaron de actividades lúdicas que les permitieron conocer el funcionamiento del cuerpo legislativo y expresar sus inquietudes. Bajo la modalidad de “concejales por un día”, los estudiantes trabajaron sobre dos temáticas principales: Mayor Seguridad y Mejora Edilicia en las Escuelas.

Los chicos señalaron problemáticas vinculadas con la infraestructura del establecimiento, como la situación de los baños y la rotura del cerco perimetral, que permite el ingreso de animales y personas ajenas al colegio, generando riesgos de seguridad. Además, abordaron cuestiones relacionadas con bullying y derechos, temas que consideran relevantes en su entorno escolar.

El programa, que este año completó su cupo de participantes, tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la valoración de la Casa Legislativa como espacio de debate y decisión.