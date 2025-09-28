El tiempo en la comarca: domingo con cielo cubierto y viento en aumento

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co. La jornada se presentará con cielo cubierto y temperaturas moderadas, aunque con presencia de viento que se intensificará hacia la noche.

Por la mañana, la temperatura mínima será de 11 grados, mientras que por la tarde se espera una máxima de 20 grados.

En cuanto al viento, se prevé que durante el día alcance una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 27 kilómetros por hora. Sin embargo, hacia la noche las condiciones se intensificarán, con registros que llegarán a 52 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.