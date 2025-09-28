El coro Amulen se presentó en Cutral Co

El pasado sábado se realizó un Encuentro Coral en la escuela 119, con la participación de distintos grupos corales de la región. Entre ellos, destacó la actuación del Coro Amulen, que ofreció un repertorio variado que incluyó obras tradicionales y contemporáneas, mostrando un sólido trabajo de armonización y coordinación vocal.

El evento tuvo como objetivo fomentar la música coral y promover el intercambio cultural entre los distintos coros participantes, brindando a la comunidad la oportunidad de disfrutar de una jornada de música y expresión artística.