¿Dónde estará el quirófano móvil de Cutral Co?

Cutral Coanunció que del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre se llevará adelante una campaña gratuita de esterilización para perros y gatos en el barrio Centro Sur, con la presencia del Quirófano Móvil de la dirección de Zoonosis.

La actividad se desarrollará en la sede del barrio, ubicada en Elodi N° 28, y los turnos para la semana se entregarán personalmente desde el lunes, en el horario de 8:30 a 12:00 horas.

Durante la campaña, los vecinos podrán acceder sin costo a esterilizaciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, tanto para felinos como para caninos. Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas acciones para promover la salud de las mascotas y el bienestar comunitario.