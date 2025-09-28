Copelco anunció corte de energía programado en Plaza Huincul

Copelco informó que el próximo lunes 29 de septiembre, se realizará una suspensión provisoria de suministro eléctrico en sectores de Plaza Huincul debido a tareas de instalación de una subestación transformadora y línea de media tensión.

El corte se llevará a cabo entre las 10:00 y las 14:00 horas, y afectará especialmente al barrio Escuela de Policías. Además, se verán impactados algunos usuarios singulares, como Cablevisión Amplificadores, la Escuela de Policías, Defensa Civil, Tecnogas y un punto de medición cercano a TGS.

Ademas, indicaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio.