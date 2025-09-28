Celebraron el Festival Multicultural del Turismo en Cutral Co

En el marco del Día Mundial del Turismo, se realizó en el Monumento Última Cena el Festival Multicultural del Turismo, una propuesta que reunió a emprendedores, artesanos, fotógrafos y artistas plásticos, además de ofrecer un variado programa de actividades artísticas y culturales.

La jornada contó con espectáculos en vivo que fueron disfrutados por vecinos y visitantes. El escenario recibió la presentación del grupo Punto de Fuga en su primer show, la exhibición del Kangoo Club Cutral Co, una subasta de obras con participación del público, y las actuaciones de Flor y su guitarra, Leo y su Banda y el Coro Coral Cutral Co.

La directora de Turismo, Yamila Temi, expresó su satisfacción por el desarrollo del festival y la respuesta de la comunidad:

“Estamos orgullosos del evento, ha sido un éxito en un espacio que recibe a miles de turistas. Muchos visitantes resaltan la limpieza y belleza de la ciudad, y la consideran una de las más atractivas de la provincia”.

El Festival Multicultural del Turismo se consolidó como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la cultura local, el turismo y el reconocimiento de la ciudad como destino destacado en la región.