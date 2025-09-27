Kelo Nieva se quedó con la victoria en Cutral Co

El boxeador de Cutral Co se quedó con la victoria en su encuentro frente a Sergio Scaringi por decisión dividida de los jueces. En la pelea estelar Axel “El Misil” Isla se quedó con el título Súper Ligero frente a Francisco “La Cobra” Olguín.

El boxeador de Cutral Co tuvo una dura pelea frente al boxeador Buenos Aires, sintió el golpe de una mano en los primeros asaltos pero se pudo recomponer y terminar llevándose la victoria por decisión dividida de los jueces 2 a 1 a su favor.

Por parte de Axel Isla, tuvo una pelea donde su rival tenía mas alcance, pero dominó de principio a fin el combate. Ganó su combate por decisión unánime de los jueces y retuvo el título una vez más en la comarca petrolera.