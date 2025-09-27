Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anuncio una jornada con cielo mayormente despejado a lo largo del día.

La temperatura mínima será de 6° Centígrados hacia la noche y para el día, la máxima de 19°.

El viento se presentará del sector sudoeste a 22 kilómetros con ráfagas de 26, para el día. Hacia la noche, disminuirá un poco la velocidad constante: a 15 kilómetros mientras que las ráfagas de 25 y cambiará el sector porque se ubicará en el noroeste.

El ielo estará mayormente despejado durante el día y para la noche estará parcialmente nublado.

Para el domingo la mínima será baja: 1° y la máxima de 20° Centígrados.