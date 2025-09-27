Cutral Co: convocan a autoridades de mesa para las elecciones del 26 de octubre

Desde el Juzgado de Paz de Cutral Co se hizo el llamado a las autoridades de mesa para que puedan desempeñarse el próximo domingo 26 de octubre cuando se lleven adelante los comicios legislativos nacionales.

La titular del organismo, Claudia Vega explicó que aquellas personas que ya formaron parte de la elección se pueden acercar y si todavía no lo hicieron, también es la oportunidad de participar y comprometerse.

Para ello se deben inscribir en el Juzgado de Paz situado en Rivadavia y Alberdi de Cutral Co. Se recordó que habrá viáticos que se distribuyen del siguiente modo: por el presentismo $40 mil y por la capacitación previa se abonará $40 mil más por lo que se llega a $80 mil.

Se recordó que si la persona que se quiera anotar como autoridad de mesa es docente tendrá compensación de días laborales según la normativa vigente.

Hay que conrcurrir con una foto del DNI; y si la inscripción es vía web se deberá llevvar la constancia de inscripción.

El horario para hacerlo es de 8 a 13 y de lunes a viernes.