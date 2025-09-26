Torneo Oficial: Se juega una nueva fecha del torneo de Lifune

Los equipos de la comarca tiene acción el fin de semana, Rivadavia juega por la fecha 12 del Oficial B como visitante mientras que Alianza y Petrolero juegan por la 10 fecha del Oficial A.

Rivadavia juega como visitante en Primera y Reserva frente al conjunto de Atlético Neuquén el domingo desde las 14 horas.

Petrolero Argentino juega como visitante en Centenario también el domingo con mismo horario para Primera y Reserva.

Alianza por su parte no juega el domingo, sino que sus partidos de Primera y Reserva se juegan el martes desde las 19 frente a Deportivo Rincón.