Se realizó el pesaje y hoy es la Gran Velada en el gimnasio municipal de Cutral Co

En el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi se realizaron los pesajes de cara a la Gran Velada Boxística, que se disputará hoy desde las 19 horas. Todos los púgiles cumplieron con el peso establecido en sus respectivas categorías.

La noche ofrecerá una gran cartelera de combates. Ezequiel “Kelo” Nieva se medirá con Sergio “Artillero” Scaringi; Guillermo “Lobo” Gutiérrez enfrentará a Nicolás Zárate; mientras que Miguel Romero subirá al ring para enfrentar a José Centurión.

El cierre de la velada tendrá como protagonistas al neuquino Axel “Misil” Isla y a Francisco “La Cobra” Olguín, quienes disputarán el título Fecosur en la categoría Super Ligero.

Participaron del pesaje el Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín; el Presidente de la Federación Neuquina de Boxeo, Omar Tapia; el Promotor Nacional por Argentina Boxing Promotions (Fox Sports), Mario Margosian; y todos los boxeadores que estarán en acción.