Plaza Huincul y Cutral Co recibieron una nueva ambulancia para el hospital

En la jornada del miércoles, el gobierno provincial realizó la entrega de una nueva ambulancia para el Hospital Complejidad VI en un acto realizado en Villa El Chocón.

El pasado miércoles, se inauguró el Centro de Salud en la localidad de Villa El Chocón. En el acto, estuvo presente el intendente de la ciudad de Plaza Huincul, Claudio Larraza, que hizo entrega de la llave al chofer de la unidad.

Estuvo presente en el lugar el director del hospital, Gastón Zuñiga, también el Daniel Conti jefe de la Zona Sanitaria V y la diputada provincial Yamila Hermosilla.