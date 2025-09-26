Plaza Huincul: El centro de salud de Otaño recibió equipamiento médico

El centro de salud del barrio Otaño recibió equipamiento que permitirá mejorar la prestación del servicio.

La entrega fue realizada por el municipio huinculense. Se concretó la entrega de dos autoclaves destinados.

El equipamiento lo recibió el jefe de la Región Sanitaria de la Comarca, Daniel Conti, y el subjefe, Aldo Beitía en representación de las autoridades sanitarias.

Conti agradeció al intendente Larraza por el aporte destinado al centro de salud más concurrido de la ciudad. Señaló que: “este equipamiento nos va a permitir optimizar tiempos y mejorar la calidad de atención”.

Posteriormente, se realizó la firma de convenio entre el municipio de Plaza Huincul y el Banco de Audífonos Neuquén Escucha (BANE).

Mediante este acuerdo, el municipio realizará un aporte económico de carácter mensual destinado a solventar los gastos vinculados a la reparación de audífonos.

Esto garantizará la continuidad del servicio y facilitará el acceso de más personas a la recuperación de sus dispositivos, contribuyendo de manera directa a mejorar su calidad de vida.

En otro punto, se dispuso que el Banco de Audífonos Neuquén Escucha (BANE) cuente con una oficina de recepción en el Centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz, donde se recibirán los audífonos que requieran reparación.

Participaron de la firma los coordinadores del proyecto, Martín Sapag y Sandra Vandalda, quienes impulsan la iniciativa bajo el lema “La audición en clave de derecho”; además del subsecretario de Discapacidad de la Provincia, Gustavo Iril.

El Banco de Audífonos Itinerante de la provincia del Neuquén constituye un proyecto innovador orientado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, a través de la reutilización y distribución accesible de dispositivos.

Esta propuesta fomenta la inclusión social y garantiza el derecho a la salud, llegando a distintas localidades para superar barreras geográficas y económicas.