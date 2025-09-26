Petroleros cobrarán 5% más de zona y habrá un seguro extenso en caso de accidente

Las dos mejoras en el convenio colectivo de trabajo fueron anunciadas por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci.

Los nuevos convenios implican el aumento de cinco puntos en el adicional por zona desfavorable, que llega ahora al 85%, y la puesta en marcha de un seguro por siniestros laborales y de vida, rubricado con YPF y Tecpetrol, que garantiza la continuidad de ingresos por cinco años para el trabajador en caso de accidente grave o para su familia en caso de fallecimiento.

“Lo dijimos siempre: la dignidad no se negocia. Conseguimos que la zona llegue al 85% y que, si hay un siniestro grave, la familia del trabajador tenga la tranquilidad de un salario por cinco años. Eso no es un favor: es justicia”, afirmó Rucci frente a la multitud.

El dirigente advirtió que el gremio exigirá que todas las operadoras se sumen al esquema: “Hemos dejado la propuesta sobre la mesa: algunas empresas firmaron; otras todavía no. Si no lo hacen, nos van a tener en los yacimientos, porque el costo de implementación son monedas comparado con la vida y la tranquilidad de una familia”.

Rucci explicó que estos avances fueron posibles gracias a la unidad de los trabajadores, la confianza en la dirigencia y la capacidad de diálogo. En ese marco, destacó el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, quien dispuso medidas fiscales para sostener la actividad convencional y reincorporar a cientos de despedidos.

“Cuando había más de 800 compañeros afuera, fuimos a pedir una mano y el gobernador nos la dio. Redujo regalías e ingresos brutos y comprometió que esos incentivos se destinen a recuperar puestos. Eso hoy significa que cientos de familias vuelven a tener trabajo. Gracias, Rolando”, subrayó.

El secretario general también recordó los episodios recientes de despidos y presiones empresariales: “No vamos a permitir que nadie pisotee a un compañero. Ningún petrolero es variable de ajuste. Si alguna empresa viola lo firmado o se niega a adherir al seguro, actuaremos con la misma firmeza con la que defendemos a nuestros afiliados”.