Las Unidades de Acción Familiar festejaron su día en Cutral Co

Los niños y niñas de las Unidades de Acción Familiar -UAF- Bambi, Rayito de Sol, Mimitos, Estrellita y el CDI Arcoiris, junto a sus directoras, educadoras y familias, disfrutaron de una jornada pensada para compartir, jugar y celebrar en comunidad.

Acompañaron este festejo el intendente Ramón Rioseco, y la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo.

En la ocasión, el jefe comunal destacó que es “una gran responsabilidad cuidar, contener y acompañar a los niños cuando sus padres trabajan. Agradecemos la confianza de las familias y el compromiso de las educadoras”. Y subrayó que van a “seguir trabajando para que estén cada vez mejor”.