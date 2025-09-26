Jueces de Neuquén ratifican que allanamientos policiales nocturnos están habilitados

Un fiscal de Neuquén solicitó realizar un allanamiento en horario nocturno y el juez de garantías estableció que no superara las 22 h. El fiscal impugnó la decisión y un Tribunal le dio la razón.

El pedido era para un caso de microtráfico de drogas, en el que se pedía actuar de noche para interferir durante la actividad delictiva. Pero no fue autorizado.

La discusión se genera porque los allanamientos, por ley, deben realizarse hasta las 19 h y no después. Es para evitar excesos policiales y en resguardo de los derechos civiles de las personas.

Pero la misma ley, la 3517, habilita los allanamientos nocturnos en casos “graves o urgentes”. Es decir, cada vez que el juez considere que el caso es grave o urgente, se puede habilitar un allanamiento nocturno.

“Los allanamientos nocturnos ya estaban habilitados por nuestro Código Procesal Penal en casos graves o urgentes”, con lo cual podría encuadrar sin dificultad en los casos de microtráfico que sean graves o urgentes. Al mismo tiempo el Tribunal de Impugnación resolvió tomar competencia positiva y, en este caso, habilitar el allanamiento más allá de las 19 horas sin restricción alguna de horario.

Lo último que debieron resolver es si el allanamiento debería hacerse con la presencia del fiscal o no, y en este punto, los jueces Repetto y Eulogio -los cuales conformaron el voto mayoritario- consideraron que, dado el tipo de procedimiento y los riesgos que pueden correr las personas que no pertenecen al personal policial y que no se encuentran entrenados para esto, el allanamiento en este caso podía llevarse adelante sin la presencia obligatoria del fiscal. El juez Trincheri, en cambio, consideró que la presencia del fiscal en estos casos es necesaria para llevar adelante un control del trabajo policial, tal como lo prevé la ley 3517.