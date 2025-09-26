Invitan a encuentro de contención emocional en Plaza Huincul

Este viernes 26 de septiembre, la comunidad de Plaza Huincul podrá participar de un Encuentro de Contención Emocional, un espacio pensado para compartir experiencias, expresar sentimientos y generar apoyo mutuo.

La actividad se desarrollará de 19:00 a 21:00 horas en la sede del barrio Soufal, ubicada sobre Av. San Martín. El encuentro es abierto a toda la comunidad y no tiene costo.

El evento está organizado por Milen Tolosa y contará con la coordinación de Paula Basualdo, Psicóloga Social, y Karen Inostroza, psicóloga, quienes guiarán la dinámica grupal y ofrecerán acompañamiento profesional.

Según los organizadores, el objetivo es brindar un espacio donde las personas puedan hablar, ser escuchadas y sentirse acompañadas, promoviendo la salud emocional y la conexión comunitaria.

Los interesados pueden obtener más información a través de los teléfonos 2996846116 y 2994233085.