Hubo encuentro de Mini Básquet en Plaza Huincul

La Escuela Municipal de Mini Básquet de Plaza Huincul fue anfitriona de un encuentro deportivo que contó con la participación de la Escuela Municipal de Cutral Co y el Club Unión.

La actividad se desarrolló el pasado lunes en las instalaciones del Club Plaza y reunió a más de 60 chicos y chicas de entre 6 y 12 años, distribuidos en las categorías Cebollitas, Premini y Mini.

Los equipos estuvieron acompañados por sus profesores: Martín Miran (Cutral Co), Cristian González (Club Unión) y Aldana Vece, Carola Berra y Juan Ignacio Campodónico (Plaza Huincul).

La jornada estuvo marcada por el compañerismo, los juegos y la integración, brindando a los niños y niñas una valiosa experiencia tanto deportiva como social. Un nuevo paso para seguir fomentando el deporte y los valores que este transmite desde las primeras edades.