Este es el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul, según anuncia la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica una jornada con cielo mayormente cubierto durante el día.

La temperatura mínima será de 1° Centígrados para la noche y para el día la máxima se ubicará a 18° Centígrados.

El viento si se registrará con mayor intensidad. Para el caso del día estará del sudoeste a 33 kilómetros con ráfagas de 47. Para la noche se mantendrá del mismo cuadrante y aumentará: a 42 kilómetros y ráfagas de 51.

El cielo estará durante el día mayormente cubiero y se anuncia despejado hacia la noche.

Para el sábado la temperatura mínima será de 6° y la máxima de 19°.