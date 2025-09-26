Endurecieron las multas para choferes de taxis ilegales en Cutral Co: superan los $2 millones

El Deliberante cutralquense aprobó ayer la modificación del artículo que regula las multas para los vehículos que circulen inhabilitados. Los montos pueden llegar a los $2.400.000

Antes, para quienes fueran detectados haciendo la explotación del servicio de taxis o remises mediante unidades no habilitadas eran sancionados con multas de 50 a 100 puntos. Ahora se modificó y el piso de la sanción va de los 100 hasta los 500 puntos.

Textualmente, la modificación del artículo 2° punto 2.88 de la ordenanza N° 2379 de 2013 quedó redactado de la siguiente manera:

“La explotación de servicio de taxis mediante unidades no habilitadas y o habilitadas en otros municipios que sean detectados cumpliendo servicios no autorizados en el ejido municipal de Cutral Co, incluyendo la obligatoriedad del artículo 9° de la ordenanza de Transporte Público Individual de Pasajeros (TPIP) serán penadas con multas de 100 a 500 puntos, secuestro del vehículo y suspensión del carnet de conducir por seis meses.

Esto significa que los 500 puntos se transformen en $2.400.000 porque el valor punto es de $4.800.

El fundamento es adecuar la ordenanza que establece las faltas cometidas en Cutral Co a la realidad que nos rodea para así poder prevenir hechos contrarios al bienestar social.

La votación fue por mayoría de los ediles presentes con el voto negativo del concejal Omar Pérez (LLA).