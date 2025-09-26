Este viernes, el centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz celebró su 16° aniversario en Plaza Huincul.

En el festejo, el intendente Claudio Larraza y la candidata a senadora nacional, Julieta Corroza, también compartieron aportes al sistema público de salud.

“En un contexto político nacional que desatiende a los adultos mayores, en Plaza Huincul y en la Provincia tomamos la decisión de acompañarlos y defenderlos”, expresó el jefe comunal.

Larraza estuvo acompañado por una gran cantidad de adultos mayores que participaron de un almuerzo comunitario y disfrutaron de espectáculos musicales preparados para la ocasión.

En el acto, Corroza, participó del descubrimiento de una placa de reconocimiento, en mérito a su labor como madrina del Centro. Bajo este cargo, agradeció al intendente Larraza por impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comarca.

Asimismo, felicitó a Alicia Silva, directora de la institución, y a todo su equipo de trabajo por la destacada labor que realizan día a día para consolidar a Atardecer Feliz como un espacio de contención y encuentro para las personas mayores.

Hacia el cierre de su discurso, remarcó el compromiso del gobierno provincial de gestionar la instalación de un sistema de calefacción en el minigimnasio, para garantizar su uso durante todo el año.

Larraza expresó que “escuchar y acompañar a nuestros mayores es otra de las tantas maneras de defender la neuquinidad. En un contexto que muchas veces los desatiende, nosotros levantamos la bandera de acompañarlos y defenderlos, como lo hacemos con la salud pública, con la educación, con el deporte y con tantos otros sectores que hoy requieren de un Estado presente y comprometido”.

Durante la jornada, se destacó la finalización de la colocación del nuevo piso del minigimnasio, espacio donde los adultos mayores practican las disciplinas de newcom, zumba y danza, constituyendo un nuevo motivo de celebración.

A su vez, Alicia Silva, expresó su profundo agradecimiento al intendente por el acompañamiento brindado y por el trabajo conjunto que permitió concretar avances significativos en la institución que reúne a una gran cantidad de adultos mayores.

Silva destacó que hacía mucho tiempo que la institución no contaba con el respaldo del Estado, y subrayó que en el actual contexto “otorgar prioridad a las personas mayores refleja una gestión comprometida con lo verdaderamente importante”.