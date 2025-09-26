Concejo de Cutral Co celebró que el 2025 sea el Año Internacional de las Cooperativas

El 2025 fue decretado como el Año de las Cooperativas por la Organización Mundial de las Naciones Unidas y por ello desde la filial Cutral Co del banco Credicoop se solicitó que se declare de interés esta iniciativa en el Concejo Deliberante de Cutral Co.

La concejala Elida González se hizo eco del pedido que fue aprobado por el Concejo Deliberante en pleno. El lema de este años es “Construyendo un Mundo Mejor”.

En el mundo las cooperativas son parte importante de la actividad económica y la generación de empleo. Las cooperativas adoptan diversas formas y operan en todos los sectores de la sociedad, pero están unidas por sus valores de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, los cooperativistas creen en los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el cuidado de los demás.

El banco Credicoop, para su aniversario, organizó una actividad en la que reunió a las cooperativas de Cutral Co y Plaza Huincul y se generó un debate ameno y enriquecedor sobre el recorrido que han tenido estas organizaciones en la comarca petrolera.

La declaración la recibió el gerente de la filial, Alejandro Ventoso y el vicepresidente de la comisión de asociados de la filial Cutral Co, Eduardo Mardones.

En la oportunidad también se saludó a otras entidades como Crediquen, cuyo presidente es el también concejal Plinio Cacho Rubilar.