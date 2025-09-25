Plaza Huincul se prepara para una jornada artística

Cultura de Plaza Huincul invita a toda la comunidad a participar de una jornada artística muy especial, donde se presentarán los trabajos realizados por los talleres culturales durante el año. El evento se enmarca dentro de los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de disfrutar del talento local.

La actividad se desarrollará el viernes 26 de septiembre, de 19:30 a 21:00 horas, en la sede de la Dirección de Cultura, ubicada en Azucena Miazani y Juan Marín. La entrada será libre y gratuita, fomentando la participación de toda la comunidad.