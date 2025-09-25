Plaza Huincul: organizan carrera recreativa por la salud mental

En el marco del Mes de la Salud Mental, la dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul, junto al Centro de Día “La Novena”, organiza una carrera recreativa bajo el lema: “Hablemos de lo que duele, corremos juntos por la salud mental”.

El evento se realizará el sábado 4 de octubre, a partir de las 10:00 horas, con la línea de largada ubicada en la intersección de Pasaje Velo y Avenida San Martín.

La propuesta contará con tres modalidades: 10 km, 2 km inclusiva y 500 metros para niños. La iniciativa está abierta a personas de todas las edades y busca promover la conciencia sobre la salud mental, fortaleciendo la participación comunitaria y fomentando hábitos saludables a través del deporte.

Las y los interesados en participar pueden inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/HDrdA126Bkfke7Uw7.