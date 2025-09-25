Nicolás Seoane presenta su novela “Aventura en la Escuela” en Plaza Huincul

Plaza Huincul se prepara para recibir este viernes 26 de septiembre al docente y escritor local Nicolás Seoane, quien presentará su más reciente novela, “Aventura en la Escuela”. La actividad se llevará a cabo en la biblioteca Municipal Juan Benigar, a partir de las 10:00 horas.

La obra ofrece un recorrido por la vida escolar desde una perspectiva pedagógica, combinando literatura y práctica docente. A través de sus páginas, Seoane invita a reflexionar sobre la enseñanza y a explorar nuevas formas de abordar la educación en el ámbito escolar.

La presentación contará con la participación del autor, quien compartirá detalles sobre el proceso de creación de la novela y dialogará con los asistentes sobre los temas que aborda la obra. La actividad es abierta a toda la comunidad.