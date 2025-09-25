Lifune empató en Tandil y se define la serie en Neuquén

El seleccionado neuquino jugó por los cuartos de final de la Copa País frente al combinado de la Liga Tandil y fue empate 1 a 1.

El elenco neuquino se puso en ventaja gracias al gol de Braian Gonzalez a los 15 minutos del primer tiempo. Luego de una mala salida del conjunto local, Braian Gonzalez robó la pelota y definió frente a la salida del arquero para el 1 a 0.

A los 27 del primer tiempo, el combinado de la liga de Tandil logró el empate luego de un centro desde la derecha y luego de un rebote en el palo de Alan Aldalla dejó un rebote y Matías Godna la empujó a la red para el 1 a 1.

Además de Braian Gonzalez, también fue titular Matias Gonzalez y Alejandro Diaz ingresó en el segundo complemento.