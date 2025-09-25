Laboratorio de la UTN certificó su laboratorio para analizar efluentes líquidos

Los efluentes son líquidos que se descargan desde una instalación industrial o una vivienda. Y para certificaciones ambientales, las empresas, industrias y organismos públicos deben certificar que no son contaminantes y por ello se realizan pruebas en laboratorios.

Para realizar esos trabajos, los laboratorios también requieren de certificicación y por ello es muy importante la tarea que se realizó desde la UTN.

Este mes, el equipo del laboratorio de la Facultad Neuquén de la UTN obtuvo una certificación en el Ensayo de Aptitud Interlaboratorios “EL-02/2, Efluente Líquido, 46”, otorgado por el COFILAB (Comité de Fiscalización de Laboratorios).

El informe final otorgado por el organismo destacó el desempeño global como “satisfactorio”, con un puntaje del 89 por ciento, validando la calidad y consistencia de los ensayos desarrollados en la institución.

Con este resultado se da por concluida la participación en los Ensayos de Aptitud del año 2025, en los que el Laboratorio Químico intervino en dos instancias: Agua de Consumo Humano (abril-mayo) y Efluente Líquido (junio-julio).

El decano de la UTN FRN, Pablo Liscovsky, envió una felicitación al responsable del laboratorio, Alejandro Torres y a todo el equipo por este logro que es “fruto del esfuerzo conjunto del equipo de profesionales, estudiantes, becarios, ayudantes y responsables del área, acompañado por el respaldo permanente del decanato, que garantiza los recursos materiales necesarios para sostener y proyectar la calidad de los servicios del laboratorio”, dijo el decano.

Torres, responsable del área, explicó que son ensayos de aptitud tanto en efluentes como en aguas de consumo humano. Estos ensayos, en los que intervienen la mayoría de laboratorios del país y algunos de Sudamérica, permiten validar nuestros resultados a través del COFILAB. Además, estas certificaciones son un requisito para la renovación del RevSAP (Registro Provincial de Servicios Ambientales) y habilitan para trabajar con organismos como la AIC.

La participación en estos programas de evaluación no solo refuerza la calidad y confiabilidad de los servicios que brinda la UTN FRN, sino que también representa un incentivo para que estudiantes y jóvenes profesionales se integren en proyectos que cumplen con altos estándares técnicos y ambientales.