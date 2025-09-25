El Centro de Día La Novena recibió donaciones para brindar talleres

En el día de ayer, el Centro de Día recibió la donación de una Notebook y un Proyector, recursos que habían sido solicitados para fortalecer las actividades del establecimiento.

Estos equipos permitirán al personal continuar ofreciendo charlas y talleres de Prevención y Promoción de la Salud, tanto a los usuarios del Centro como a la comunidad en general.

La iniciativa busca mejorar la calidad de las presentaciones y facilitar la interacción durante las actividades educativas, consolidando el compromiso del Centro de Día con la salud y el bienestar de la población.