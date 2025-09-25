El Centro de Día La Novena recibió donaciones para brindar talleres

Los recursos habían sido solicitados para fortalecer las actividades del establecimiento.

En el día de ayer, el Centro de Día recibió la donación de una Notebook y un Proyector, recursos que habían sido solicitados para fortalecer las actividades del establecimiento.

Estos equipos permitirán al personal continuar ofreciendo charlas y talleres de Prevención y Promoción de la Salud, tanto a los usuarios del Centro como a la comunidad en general.

La iniciativa busca mejorar la calidad de las presentaciones y facilitar la interacción durante las actividades educativas, consolidando el compromiso del Centro de Día con la salud y el bienestar de la población.