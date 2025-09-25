Cutral Co: unificaron taxis y remises y no permitirán a Uber

Las y los concejales de Cutral Co aprobaron esta noche la nueva ordenanza que regula el servicio público de transporte de taxis y remises en una sola figura. La norma deja afuera la posiblidad del funcionamiento legal de las aplicaciones como Uber. Afuera, taxistas y remiseros aguardaron el tratamiento y la votación.

La avenida Carlos H Rodríguez, a la altura del edificio legislativo, sobre la mano norte estuvo cerrada al tránsito porque todos los vehículos de las remiserías y radiotaxis cortaron la circulación a la espera del tratamiento.

La iniciativa que deja sin efecto las ordenanzas anteriores, unificó a taxis y remises y los denomina ahora TTIP. No está permitido el funcionamiento de las aplicaciones como Uber. De hecho se multará a aquellas personas que se encuentren prestando el servicio de manera ilegal.

Se detalló cuáles son las condiciones que deben cumplir tanto los vehículos como los dueños de las licencias y los choferes auxiliares.

Se estipuló también que llevarán reloj y reunir una serie de requisitos sobre el auto; las condiciones de funcionamiento e hgiene; así como los choferes.

Junto al presidente del cuerpo, Jesús San Martín, respaldaron la iniciativa María Elena Paladino, Hugo Deisner; Elida González; Fabián Godoy; y Maximiliano Navarrete y Plinio Rubilar. Se abstuvo Omar Pérez.

En el interior del recinto escucharon las posturas de cada uno los intgrantes del cuerpo, los representantes de las bases y remiserías, además de la titular de Transporte.