Cutral Co: suman nuevos vehículos para las áreas municipales

Un camión aguatero, dos motocicletas, un vehículo y un elevador hidráulico fueron entregados hoy a las diferentes secretarías de Cutral Co.

Esta mañana, el intendente Ramón Rioseco junto a funcionarios del gabinete y concejales participaron del acto de entrega.

Las dos motocicletas fueron destinadas a Control Urbano; una camioneta para la secretaría de Cultura; y para la secretaría de Servicios Públicos se destinaron el elevador hidráulico y el camión aguatero.

“Seguimos trabajando en forma permanente en fortalecer lo institucional. Esto tiene que estar, a través de la infraestructura para tener un mejor servicio y mejor equipamiento de transporte, de control y de servicios, como las motos, camión de agua”, dijo el jefe comunal Rioseco.

“Es una inversión que hacemos de manera permanente y cotidiana en la gestión. Es importante que siga avanzando y creciendo y que el municipio tenga la infraestructura que necesita para funcionar”, apuntó.

Recordó que hace unos días atrás se inauguró el nuevo espacio para la secretaría de Obras Públicas y que permite tener las condiciones para funcionar adecuadamente. Les pidió a las y los operarios que estarán a cargo de los vehículos que los cuiden.