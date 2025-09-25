CFP N°26 de Cutral Co suma nueva soldadora para la formación de sus alumnos

Gracias al aporte del Distrito Escolar Cutral Co y Plaza Huincul, el Centro de Formación Profesional N°26 de Cutral Co incorporó una nueva soldadora a sus talleres.

La adquisición permitirá a los estudiantes de los trayectos de Soldador Inicial y Avanzado desarrollar sus habilidades de manera más práctica y profesional, fortaleciendo la formación técnica que reciben en la institución.

Autoridades del centro educativo destacaron que la herramienta contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza y a preparar a los jóvenes para el mercado laboral