Atarceder Feliz tiene nuevo piso y ahora jugar Newcon es más seguro

La renovación del piso era uno de los pedidos más recurrentes de la institución que promueve la vida comunitaria de los adultos mayores.

En un acto en el que estuvo presente la subsecretaria de Asuntos Institucionales, Natalia Rodríguez, se dejó inaugurado el nuevo piso del Salón de Usos Múltiples de Atardecer Feliz y jugaron un partido de newcon para celebrar.

Rodríguez aseguró que esta obra “busca incentivar a nuestros adultos mayores a realizar actividad física en un espacio cómodo y seguro”.

Desde Atarceder Feliz se agradeció “al intendente Claudio Larraza y a todo el equipo que trabajó para que este sueño se hiciera realidad y quede todo a la perfección”.