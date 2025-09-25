Anunciaron corte de energía programado en Cutral Co

Copelco informó que este viernes 26 de septiembre, entre las 09:00 y las 11:00 horas, se realizará una suspensión programada del servicio en distintos sectores de Cutral Co.

La medida se debe a trabajos de instalación de una subestación transformadora y mantenimiento en líneas de media tensión, y afectará principalmente a los vecinos del barrio Parque Este, desde Lago Traful hasta Ruta 22, y a los usuarios ubicados desde Lago Norquincó hasta Laguna Las Chaquiras.

Asimismo, se verán afectados usuarios singulares, como Cablevisión, amplificadores y Defensa Civil.

Desde la empresa se recomendó a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes. Cabe mencionar que los trabajos podrían verse modificados en caso de condiciones climáticas adversas.