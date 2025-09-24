Copelco no atenderá al público el lunes 29 por el Día del Empleado de Comercio

La Cooperativa Copelco informó que el próximo lunes 29 de septiembre no habrá atención al asociado ni funcionamiento de cajas, en adhesión a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio.

Desde la entidad aclararon que, pese al asueto, algunos servicios continuarán funcionando con normalidad o bajo guardias mínimas.

En detalle, la Farmacia Social y el Gabinete permanecerán abiertos, mientras que los sectores de Energía y Comunicaciones y Servicio Social trabajarán con guardia mínima. En tanto, las cajas y la atención administrativa al asociado estarán cerradas durante toda la jornada.

Las actividades regulares se retomarán el martes 30 de septiembre, en los horarios habituales.