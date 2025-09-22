Trasladaron la planta de asfalto móvil al Parque Industrial de Plaza Huincul

La planta de asfalto móvil de la empresa Fracchia fue trasladada y montada en el Parque Industrial de Plaza Huincul, en el sector este de la ciudad. La reubicación se concretó esta mañana, una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento del predio.

Con la puesta en marcha del equipamiento, se iniciará la producción de mezcla asfáltica destinada a las obras viales que se ejecutan en la ciudad. La planta permitirá contar con un abastecimiento directo para la pavimentación y el mantenimiento de calles, lo que busca agilizar los tiempos de trabajo y optimizar los costos.

Desde el municipio remarcaron que la instalación en el Parque Industrial facilitará la logística y acompañará el plan de infraestructura urbana en marcha.