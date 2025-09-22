Stamateas visitó Plaza Huincul y la recibieron Larraza y Corroza

La licenciada Alejandra Stamateas visitó la ciudad de Plaza Huincul para dictar una capacitación orientada al crecimiento personal y a la adquisición de herramientas prácticas que permitan avanzar en el camino hacia la mejor versión de uno mismo.

Durante su disertación, la profesional invitó a reflexionar acerca de la importancia de la superación individual, el fortalecimiento de la autoestima y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades de desarrollo.

El encuentro contó con la presencia del intendente municipal, Claudio Larraza, y la Ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la Provincia y candidata a senadora nacional, Julieta Corroza, quienes acompañaron la actividad y subrayaron el valor de los aportes compartidos por la licenciada. Ambos destacaron que este tipo de propuestas no solo contribuyen al bienestar personal, sino que también fortalecen la construcción de comunidades más resilientes y solidarias.

La actividad se desarrolló el pasado 19 de septiembre y fue auspiciada por la dirección de Culto, dependiente de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul.