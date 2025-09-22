Secuestran truchas y labran actas de infracción por pesca furtiva

En un amplio operativo se logró secuestrar elementos relacionados a la pesca furtiva. En total, se incautaron 23 truchas arcoíris, un equipo de pesca, seis tarros con señuelos y se confeccionaron seis actas de infracción relacionadas con la normativa vigente.

El procedimiento se concretó el sábado y lo llevaron adelante integrantes de la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur de la Policía y los inspectores de Guardafauna de Junín de los Andes.

Se informó que hubo un amplio despliegue que se extendió desde la tarde hasta la noche de esa jornada, recorriendo la Ruta Nacional 40 hacia el norte. Se continuó por la Ruta Nacional 234 y la Ruta Provincial 50 hasta llegar a Piedra del Águila. La ley en vigencia es la provincial Nº 2539.

Posteriormente, el operativo siguió por la Ruta Nacional 237, en sentido sur y se fiscalizaron distintos accesos de pesca en Bahía Valentina, Limay Chico, Embalse Alicurá, Malalhuaca y zonas cercanas a Estancia Chacabuco.

Allí se identificó a varias personas y se procedió al secuestro de 23 truchas arcoiris, un equipo de pesca, seis tarros con señuelos y se confeccionaron seis actas de infracción relacionadas con la normativa vigente.