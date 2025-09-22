Se realizará un encuentro sobre la lactancia materna en barrio Soufal, de Plaza Huincul

Mañana martes 23 de septiembre se llevará a cabo en la sede del barrio Soufal, ubicada en Av. San Martín 629/631, un encuentro dedicado a concientizar sobre la lactancia materna y su relevancia en el desarrollo infantil. La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana.

Durante el encuentro se destacará que amamantar no solo alimenta, sino que también fortalece la confianza, brinda seguridad y establece un vínculo emocional único entre la madre y el bebé, aspectos fundamentales para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños.

La iniciativa busca brindar información y acompañamiento a las familias, promoviendo prácticas de cuidado y nutrición que impactan positivamente en la salud física y emocional de los bebés.