Petrolero y Alianza realizaron un comunicado luego de los incidentes en el clásico 

Ambas instituciones realizaron un comunicado luego de que el partido por la novena fecha del Torneo Oficial se suspende a falta de 2 minutos del final.

En Petrolero Argentino expresaron lo siguiente “Desde el club lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el final del encuentro. Como institución repudiamos toda forma de agresión, que nada tiene que ver con el fútbol ni con los valores que defendemos como club.”

Por parte del equipo de Cutral Co publicaron lo siguiente: “Tras lograr el empate en el marcador, la parcialidad local agredió a nuestros jugadores y cuerpo técnico con piedras, poniendo en riesgo su integridad física. Lamentamos profundamente estos hechos de violencia que nada tienen que ver con el deporte.