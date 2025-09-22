Lanzaron la búsqueda laboral de ingeniero o ingeniera para la cerámica de Cutral Co

La búsqueda laboral es para aquellos ingenieros o ingenieras industriales. Desde el municipio de Cutral Co se informó que está destinado a desempeñarse en la cooperativa de trabajo Cersinpat.

Se recordó que la fábrica está dedicada a la elaboración de productos cerámicos, concretamente ladrillos huecos.

El puesto tiene como objetivo optimizar procesos productivos, fortalecer la estrategia comercial y acompañar el crecimiento de la cooperativa junto a sus socios trabajadores.

Entre los requisitos que se piden para postularse figuran además del título de grado; contar con una experiencia mínima de tres años en industrias de procesos; conocimientos en gestión de ventas y conducción de equipos y manejo de herramientas informáticas.

Las y los postulantes deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: jefatura_gabinete@municco.gov.ar

La cerámica Cersinpat está en pleno proceso de modernización y readecuación. La maquinaria adquirida permitirá mejorar la producción y agilizar los tiempos, teniendo en cuenta que las máquinas actuales son obsoletas.