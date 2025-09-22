La comarca se prepara para la fiesta de la Virgen del Rosario de San Nicolás

La Comisión de la Virgen del Rosario de San Nicolás, junto a la parroquia San Juan Bosco de Cutral Co y la parroquia Santa Teresita de Plaza Huincul, invitó a los fieles y a la comunidad en general a participar de las actividades en honor a la Virgen, bajo el lema “Nuestra Madre, Iglesia en Camino”.

La novena comenzó el pasado martes 16 de septiembre y tendrá sus momentos centrales esta semana con la vigilia, la procesión y las celebraciones litúrgicas.

El miércoles 24 de septiembre, a partir de las 21 horas y hasta la medianoche, se llevará a cabo una vigilia de oración en el templo parroquial San Juan Bosco. Será la antesala de la fiesta central en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.

El jueves 25 de septiembre, día de la conmemoración, se celebrará la misa matinal con bendición a las 9 horas. Por la tarde, a las 16 horas, se realizará la procesión que partirá desde la Municipalidad de Plaza Huincul y llegará hasta la parroquia San Juan Bosco. Allí, la jornada culminará con la Santa Misa a las 18:30 horas.