Festival Multicultural del Turismo: convocan a artesanos y emprendedores, en Cutral Co

La dirección de Turismo de la ciudad invita a artesanos, emprendedores y propietarios de carritos o food trucks a participar del Festival Multicultural del Turismo, que se realizará el próximo 27 de septiembre en las inmediaciones de la Última Cena.

El evento, que se desarrollará de 14 a 19 horas, busca promover la diversidad cultural y ofrecer un espacio para que los emprendedores locales exhiban sus productos y servicios.

Los interesados en participar pueden comunicarse al 4867772 o dirigirse personalmente a la Dirección de Turismo para obtener más información y asegurar su lugar.